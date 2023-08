Hadacol Special: Il Blues del passato rivive al Blow Up – centro culturale ex Onmi

CAMPOBASSO – Questa sera, lunedì 21 agosto 2023, il Blow Up – Centro Culturale ex ONMI si prepara ad accogliere un evento musicale unico che farà rivivere l’anima autentica del blues, grazie alla performance degli “Hadacol Special”. Sul palco del giardino, Mario Insenga dei Blue Stuff, Francesco Citera alla fisarmonica e Biagio Fierro al bassotuba, ci porteranno in un viaggio nel passato, riportando in auge sonorità e atmosfere di un’epoca ormai lontana.

La Medicina Musicale dell’Hadacol Special:

L’ispirazione per il nome “Hadacol Special” proviene dai Medicine Show, spettacoli itineranti che risalgono al 1915 e che erano diffusi nelle regioni meridionali degli Stati Uniti. Questi spettacoli combinavano performance musicali con la vendita di lozioni e rimedi di dubbia efficacia da parte dei ciarlatani. In questo contesto nasce il progetto musicale Hadacol Special, guidato da tre talentuosi musicisti: Dr.Sunflower (Mario Insenga), The Red Buzzard (Francesco Citera) e Short Iron (Biagio Fierro).

Una strumentazione inusuale per un Blues autentico:

L’eccezionalità di Hadacol Special risiede anche nella sua strumentazione inusuale, composta da batteria, fisarmonica e basso tuba. Questa combinazione crea un sound unico e originale, che rende omaggio alle radici del blues attraverso sonorità fresche ed espressive. L’anima del blues sepoltasi un secolo fa rivive in ogni nota, trasportando il pubblico in un’esperienza coinvolgente e nostalgica.

Da non perdere:

Gli appassionati di musica e coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera autentica del blues non dovrebbero assolutamente perdere questa straordinaria performance. L’apertura del pub è prevista per le 18:00, mentre l’inizio dello spettacolo degli Hadacol Special è fissato per le 21:30. In aggiunta alla musica, il pubblico potrà godere dell’area beer & food all’aperto, creando un’esperienza completa e coinvolgente.

L’ingresso all’evento è gratuito, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche che potrebbero portare a uno spostamento dell’evento nella Sala Alphaville. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 347 9748727.

L’evento degli Hadacol Special rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nell’autenticità del blues e rivivere le sonorità di un’epoca passata. Mario Insenga dei Blue Stuff e i suoi colleghi ci regaleranno una serata di emozioni e nostalgia, trasportandoci attraverso il tempo con la loro performance unica e coinvolgente. Non resta che segnare la data e prepararsi a vivere un viaggio musicale indimenticabile.