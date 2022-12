Hackerati i sistemi informatici del Comune, nessuna sanzione per i pagamenti in ritardo

“Si comunica che nella giornata del 27/12/2022 i sistemi informatici della Advanced Systems SpA, partner tecnologico del Comune di Campobasso e software house per la gestione delle entrate, sono stati oggetto di un attacco informatico avvenuto attraverso un ransomware di ultima generazione che ha colpito alcuni server aziendali“.

E’ quanto si legge in una nota stampa del Comune. “L’accaduto è stato prontamente denunciato alla polizia postale e sono state immediatamente avviate tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza interno.

Sono state contemporaneamente avviate le attività di presentazione della prescritta comunicazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Allo stato attuale i sistemi informatici del partner tecnologico sono non operativi e, pertanto, risultano temporaneamente non pagabili i modelli PAGOPA emessi dal Comune di Campobasso.

I sistemi della società Advanced Systems SpA rispondono ad elevati standard di sicurezza e i tecnici stanno lavorando per il ripristino dei sistemi e l’operatività dei servizi.

Consapevoli del disagio cui gli utenti incorreranno nelle prossime ore, soprattutto in vista della scadenza del saldo TARI 2022 fissata al prossimo 31/12/2022, si comunica che al momento, per consentire la piena operatività e la messa in sicurezza dei sistemi, gli stessi sono temporaneamente non raggiungibili.

Pertanto, il Comune di Campobasso fa presente che sino alla risoluzione della problematica sopra evidenziata non è possibile effettuare pagamenti tramite il sistema PagoPa attualmente utilizzato per la riscossione della TARI, Canone Idrico, Tributi minori, lampade votive e canoni patrimoniali.

Eventuali ritardi nei versamenti che saranno determinati dalla indisponibilità dei sistemi di pagamento non daranno luogo all’applicazione di nessuna sanzione o oneri aggiuntivi. Sarà dato tempestivo aggiornamento del ripristino dell’operatività dei sistemi”.