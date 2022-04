Ha un infarto mentre va a fare la spesa, muore 52enne. Inutili tutti i soccorsi

Svolta l’autopsia sul corpo dell’uomo, residente a Portocannone. Domani i funerali

Sarebbe stato un infarto fulminante a stroncare la vita ad un 52enne di Portocannone. L’uomo era intento a fare la spesa in un supermercato di Termoli quando all’improvviso ha iniziato a sentirsi male. Il personale del supermercato ha immediatamente allertato i soccorsi ma quando l’uomo è arrivato in pronto soccorso i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

E’ stata disposta una autopsia sulla salma dell’uomo che si è svolta nelle scorse ore al San Timoteo di Termoli per fare luce sul decesso. L’uomo lascia la moglie e due figli.

Un decesso che ha fortemente sconvolto la comunità di Portocannone. I funerali si svolgeranno domani, martedì 12 aprile, alle 16 nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Portocannone.