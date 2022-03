Ha un infarto mentre è in palestra, salvato da 118 e Croce Azzurra Molisana

La gratitudine del paziente e dei suoi familiari per un intervento che lo ha letteralmente strappato ad un destino infausto

Prima la paura, poi la frenesia e infine un grande senso di gratitudine. Sono queste le fasi che hanno accompagnato gli attimi di esistenza di un uomo di poco più di 40 anni che deve la vita alla tempestività dell’intervento di un medico e un infermiere del 118 e degli operatori della Croce Azzurra Molisana che lo hanno letteralmente strappato ad un destino infausto.



La persona in questione è stata colta da un malore che poi si è rivelato un infarto mentre si trovava all’interno di una palestra di Campobasso. Gli addetti della stessa palestra si sono accorti immediatamente della gravità del momento e hanno subito allertato il 118 giunto sul posto con l’equipaggio al completo.

Mentre la tensione restava alta e il tempo trascorreva inesorabilmente lento sono state praticate le manovre salvavita che, è proprio il caso di dirlo, hanno evitato il peggio.



Il giovane paziente è stato, come si dice in gergo, “ripreso” e stabilizzato e poi d’urgenza trasportato al Pronto Soccorso del Cardarelli dove ha continuato il ciclo dell’intervento.



Quello che vi abbiamo brevemente descritto è uno dei tanti momenti che la Medicina d”Emergenza vive e mette in pratica giorno dopo giorno nella nostra piccola regione, una Medicina indispensabile per la quale molto di più si potrebbe fare in termini di sostegno e potenziamento. Proprio perché ne va della vita di ognuno di noi.



E a noi piace raccontare queste piccole storie quotidiane che si concludono con un lieto fine. I familiari dell’uomo colto da infarto hanno voluto manifestare tutta la loro gratitudine agli operatori del 118 e ai colleghi della Croce Azzurra che hanno contribuito ad un salvataggio che di miracoloso ha poco, perché senza la professionalità di questi “angeli custodi” poco o nulla si sarebbe potuto fare.