Ha superato i 70 anni e si fa onore correndo alla Maratona di Roma

Vegetariano, astemio, marito e padre, commerciante, scalatore alpino, organista, voce nelle funzioni religiose e adesso anche maratoneta ultrasettantenne! Così in estrema sintesi per dire del venafrano Luigi Durante, 71 anni a giugno, appena cimentatosi alla grande e divertendosi un sacco alla Maratona di Roma. “Ho percorso km. 42 e 195 metri -ha asserito il soddisfattissimo venafrano- ed all’arrivo mi sentivo assolutamente realizzato ! Una prova magnifica, un impegno di tutto rispetto e tantissima gioia una volta al traguardo”. Ancora il venafrano : “Mi mancava la maratona -afferma con un largo sorriso Luigi, portacolori dell’Atletica Venafro- e finalmente ho realizzato il mio sogno. Bellissimo poi correre a Roma tra storia, arte, gente e tante bellezze. Una esperienza unica !”. Quindi salutari sorsi d’acqua, momenti di relax, l’abbraccio della moglie e respiri profondi per recuperare energie, mentre il pubblico intorno distribuiva applausi anche al settantenne molisano che continua a cimentarsi in prove psico/fisiche di tutto rispetto. Perciò rallegramenti Luigi e chapeau per le tue apprezzatissime performance !

Tonino Atella