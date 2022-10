Ha ripreso conoscenza la quindicenne operata al Neuromed

Ha ripreso lentamente conoscenza, già nel corso della notte, la quindicenne operata d’urgenza al Neuromed, ieri sera, dopo una velocissima corsa in ambulanza dal Cardarelli di Campobasso. La ragazzina sta meglio, i suoi genitori le sono vicini e l’intervento sembra perfettamente riuscito. Ieri sera, appena dopo l’arrivo al Neuromed, c’è stato l’esame, effettuato dal neuradiologo, ed è stata mobilitata l’equipe di neurochirurgia che, in pochissimo tempo, ha effettuato un delicato intervento di drenaggio al cranio. Ora la ragazzina si trova ricoverata in reparto e tutto fa sperare per il meglio. Intanto la vicenda, riportata in anteprima da Il Quotidiano, è rapidamente rimbalzata sui social, diventando virale, anche con qualche polemica di troppo. L’importante è che la vita della quindicenne sia stata salvata, grazie ai medici del Cardarelli di Campobasso, che hanno capito che si trattava di ben altro che di una sinusite e l’hanno rapidamente ricoverata al Neuromed, l’istituto molisano che è un’eccellenza riconosciuta per la neurochirurgia. Speriamo che finisca tutto bene e che la ragazzina torni al più presto alla sua vita da adolescente.