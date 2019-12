H2O Sport, weekend di soddisfazioni su più fronti

E’ stato un weekend intenso e con grandi soddisfazioni per l’H 2 O Sport impegnata a Campodipietra nel decimo Memorial Don Guglielmo e a Bari nel “Bari Swiming Contest 2019”. Nel Memorial Don Gugliemo Sofia Silvaroli (Esordiente A) ha messo in cassaforte due bronzi nei 400 stile (5’26”64) e nei 200 misti (2’54”04). Christian Irano (Esordienti A) ha chiuso terzo nei 400 misti (6’11”19), mentre Alessandro D’Onofrio ha messo in bacheca il bronzo nei 100 dorso chiusi in 1’16”11. Nella categoria ragazzi Federica Santoro ha centrato l’argento nei 100 rana (1’19”79), mentre Francesco Stinziani ha chiuso al secondo posto i 400 misti completati in 5’24”11. In grande evidenza anche Gabriele De Gregorio che ha vinto i 100 misti (2’29”34) e si è ripetuto nei 400 stile chiudendo al terzo posto in 4’44”60. In vasca ha brillato anche Jordan Coco, argento nei 50 dorso con il crono di 33”10.

Soddisfazioni sono arrivate anche da Bari dove Martina Lonati (juniores) vince i 200 stile con 2’06”57 e i 50 dorso con 31”57. La stessa atleta biancorossa centra poi l’argento nei 100 stile con 59”94 e nei 200 farfalla fermando i cronometri a 2’21”02 (tempo valido pe l’accesso ai Campionati Italiani di Riccione).

Sofia Rossano (Esordiente A) porta a casa la vittoria nei 100 stile con il personale di 1’04”78, e fa suoi anche i 100 farfalla coperti in 1’11”98. Per lei una grande domenica è completata dall’argento nei 200 stile con 2’21”09. Marta De Paola (ragazzi) si aggiudica i 50 e i 100 farfalla, rispettivamente con i tempi di 30”48 e 1’06”75. E’ poi quarta nei 200 farfalla chiusi in 2’31”02. Claudia Rossano (juniores) è d’argento nei 50 farfalla con 29”68 e quarta nei 50 dorso con 32”17. Desireé Giorgi chiude ai piedi del podio i 200 dorso con il crono di 2’22”13. Si piazzano nei primi dieci contribuendo al risultato di squadra, Lorenza Piano (Assoluti), Melania Pietropaolo, Andrea Gabriele, Francesco Testa, Alessia Angelicola, Daniel Di Giacomo, Alessandro Vernacchia, Alyssa Pia De Felice ed Eliana Giulia Ricciuti.

Questo il commento del Presidente Massimo Tucci: “Un ottimo inizio di stagione per i nostri atleti, dispiace aver dovuto dividere la squadra, ma purtroppo non sono state accettate le nostre iscrizioni al Don Guglielmo per overbooking e siamo stati costretti a impegnare i ragazzi su più fronti. Tuttavia siamo molto soddisfatti delle prestazioni che sono state eccellenti soprattutto perché siamo appena a dicembre e in una fase iniziale della preparazione”.