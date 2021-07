H2O Sport: si chiude con soddisfazione la grande stagione degli Esordienti B

Domenica di soddisfazioni per l’H2O Sport al Campionato regionale estivo Esordienti B (maschi nati nel 2010 e 2011, e femmine nate nel 2011 e 2012) disputato nello Stadio del Nuoto di Chieti in vasca scoperta da 50 metri per l’appuntamento conclusivo della stagione. Per i piccoli atleti guidati dai tecnici Luca Di Giacomo per la squadra di Campobasso, Paolo Di Lullo che segue il gruppo di Vasto e Giorgio Petriella per la squadra di Termoli un week-end con grandi risultati a conferma dell‘ottimo lavoro svolto dai tecnici e dalla società.

Nel settore maschile: doppio oro e doppio argento per Ilario Menna oro nei 100 dorso con il tempo di 1’25’’49 e nei 200 rana con il crono di 3’20’’48. Per lui arriva anche l’argento nei 400 stile libero e nei 200 dorso coperti in 3’03’’17. Si comporta egregiamente anche Gabriele Marchetta che mette in bacheca tre argenti nei 200 stile libero (2’42’’07), nei 200 rana chiusi in 1’37’’77 e nei 200 misti con il tempo di 3’01’’32. Vittorio Cianciullo, classe 2011 si regala un argento nei 200 dorso con il tempo di 3’10’’35 e due quarti posti nei 100 dorso (1’28’’49) e nei 200 misti chiusi in 3’09’’70. Lorenzo Aiello sale sul terzo gradino del podio nei 200 rana con il tempo di 3’35’’45 ed è quinto nei 200 misti e ne 100 stile libero. Ai piedi del podio Stefano Armando Alfieri nei 100 rana con il tempo di 1’44’’13 e nei 200 rana completati in 41’’26 e Umberto Antonio Zitti nei 100 stile libero dove ha fermato i cronometri a 1’19’’94. L’H2O Sport fa festa anche per il quinto posto centrato da Federico Petriella nei 100 farfalla e da Julian Di Giacomo (primo nella sua fascia di età) nei 100 rana.

Sesta piazza portata a casa da Lorenzo De Angelis nei 100 farfalla e da Ivan Rinaldi (primo tra i nati 2011) nei 200 rana. Bella la performance di Jacopo De Lena, settimo nei 400 stile libero. Ottava posizione per Alessandro Rossi nei 400 stile libero mentre Samuele Iannetta chiude al nono posto nei 200 stile libero, primo tra i 2011. Conferme e miglioramenti per Simone Sallese, Riccardo Nicodemo, Alessandro Rossi, Manuel Panichella, Andrea Scrocco.

Tra le protagoniste nel settore femmine Asia Amore (2012) terza nei 50 farfalla con il tempo di 44’’51 e nei 100 dorso con il tempo di 1’42’’35. Bene si è comportata anche Sabrina Gabrielli (2012) terza nei 100 rana con il tempo di 1’53’’94 e quinta nei 200 misti. Doppia quinta piazza per Emma Petrucci nei 200 stile libero e 100 farfalla. Chiude al sesto posto i 200 misti e i 200 rana Emma Felicia De Felice, così come Jessica Chiara Zitti nei 100 farfalla. Settima posizione nei 200 misti per Giulia Metta e Carola Casolino nei 200 rana. Infine ottimi miglioramenti per Sofia Carusi che conferma la sua crescita.