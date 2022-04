H2O sport pallanuoto, l’under 16 maschile chiude al primo posto la regular season￼

La squadra di pallanuoto dell’H2O Sport ha chiuso al primo posto la regular season del campionato UISP under 16 maschile Lazio-Abruzzo-Molise grazie ad un roboante 7-7 maturato al cospetto del Club Acquatico Pescara. Un cammino ottimo quello dei ragazzi biancorossi che hanno completato la prima parte della stagione con tredici punti, uno in più del Centro Italia Nuoto. Al terzo posto il Club Acquatico Pescara con dieci. Ai piedi del podio la Maniampana. Per i ragazzi dell’H2O Sport sono arrivate quattro vittorie e un pareggio con adesso all’orizzonte la disputa degli spareggi promozione. Spareggi che vedranno in lizza le prime quattro squadre classificate e si disputeranno nel mese di maggio: il 15 la semifinale in programma alla piscina Comunale di Tivoli contro il Maniampana. In caso di vittoria ci sarà la finalissima da giocare contro la vincente della sfida tra Centro Italia Nuoto e Club Aquatico Pescara. L’ultimo atto dei playoff è in calendario il 29 maggio sempre a Tivoli. Un grande plauso va ai pallanuotisti dell’H 2 O Sport: Brian Ciccotosto, Karol Dzierwa, Francesco Delle Donne, Davide Di Paolo, Giuseppe Langiano Alessio Di Nanno, Lorenzo Cocchia, Riccardo Ballone, Kevin Ciccotosto, Marco Travaglini, Antonio Tomeo, Jacopo Saraceni, Alberto Nativio, Giuseppe Casolino, Luca Gallo, Federico Barbieri, Nicola Mariotti, Simone Armorari, Pasquale Di Frenza, Gabriele Orlando, Francesco Travaglini.

Soddisfatto il tecnico Giancarlo Mancini. “Abbiamo disputato un’ottima prima parte di stagione – assicura – i ragazzi sono cresciuti in maniera costante e hanno offerto delle ottime prestazioni. Domenica, nella gara pareggiata contro il Pescara, siamo partiti un po’ contratti e abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase offensiva. In difesa, invece, siamo stati bravi a concedere poco ai nostri avversari. Non era una gara semplice e l’abbiamo interpretata nella maniera giusta. Alla fine è venuto fuori un pareggio che ci permette di affrontare gli spareggi da primi della classe. Ci prepareremo nel migliore dei modi per la semifinale e speriamo di strappare il biglietto per la finalissima”.

Donne in vasca – Chiusa la regular season degli uomini, scendono in vasca le donne con il campionato di serie B femminile. Nel girone laziale ci sono due giocatrici dell’H2O Sport, Ruggiero e D’Urso, in prestito all’Olgiata 2012