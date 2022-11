H2O Sport, buona la prima tappa della Molise Winter Tour

Comincia nel migliore dei modi la stagione sportiva per l’H2O Sport che nella prima tappa della Molise Winter Tour riservata agli Esordienti A e B, ottiene brillanti prestazioni. Il lavoro svolto in fase di preparazione porta i primi importanti frutti in termini di risultati. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati gli atleti biancorossi allenati da Luca Di Giacomo, Paolo Di Lullo, Giorgio Petrella, Carmela Calista e Fabrizio Cinquina.

Nella categoria Esordienti Adoppio oro per Ilario Menna nei 200 misti con l’ottimo tempo di 2’37’’9 e nei 50 rana completati in 36’’5. Grandi cose riesce a fare anche il compagno di squadra Stefano Alfieri primo nei 200 stile libero con il crono di 2’18’’2 e secondo nei 100 farfalla completati in 1’17’’5. Sono d’oro i 100 dorso di Umberto Zitti che ferma i cronometri a 1’14’’4 e chiude al quarto posto i 200 misti con 2’48’’3. Doppia medaglia messa al collo anche da Gabriele Marchetta, argento nei 100 dorso coperti in 1’15’’8 e bronzo nei 200 stile libero chiusi in 2’23’’9. L’H2O Sport fa festa anche per l’argento di Lorenzo Aiello nei 200 misti (2’43’’9) e per il bronzo centrato da Jacopo De Lena nei 100 farfalla chiusi in 1’21”. Vittorio Cianciullo chiude ai piedi del podio i 100 dorso con il riscontro cronometrico di 1’20”8 mentre, al femminile, Sabrina Gabrielli, impegnata nei 50 rana, copre la distanza in 44”2 conquistando la medaglia di bronzo. Va a podio la staffetta 4×50 mista, terza con le ottime prestazioni di Gabriele Marchetta, Ilario Menna, Sabrina Gabrielli e Asia Amore. Tra i primi dieci Jessica Zitti nei 200 farfalla, Stefano Sallese nei 100 farfalla, Michela Melone, e nei 100 dorso, Emma De Felice, Camilla Paolantonio, Noemi Vigilante, Piermario Paolantonio, Ivan Rinaldi e Jacopo Bosco nei 50 rana, Asia Amore e Giulia Matacchione nei 100 dorso e 100 stile libero, Lorenzo Aiello e Jacopo De Lena nei 200 stile libero, Federico Petriella e Lorenzo De Angelis nei 100 dorso.

Nella categoria Esordienti B Veronica Circelli è quinta nei 100 dorso chiusi in 1’55’’7, Alessio Cianciullo è sesto nei 50 rana conn il tempo di 49”5, Daniele Paolino è settimo nei 100 dorso con il tempo 1’37’’3 e nei 50 rana con 50”7 a pari merito con il compagno di squadra Alessandro Pennucci con lo stesso tempo di 50”7.