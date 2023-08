H2O Sport, Angelilli, Cavina e Silvaroli impegnati nei tricolori di Roma

Luca Angelilli, Sofia Silvaroli e Sofia Cavina. Sono questi i tre alfieri dell’H 2 O Sport impegnati nei campionati italiani di categoria in programma da domani all’8 agosto a Roma. Un terzetto di grande qualità che in vasca promette emozioni e spettacolo al cospetto dei migliori atleti del panorama nazionale. I tre alfieri biancorossi hanno lavorato duramente e con grande intensità per prepararsi nel migliore dei modi all’appuntamento nella Capitale. Luca Angelilli sarà impegnato nella categoria senior sulla distanza dei 100 rana con il tempo di accredito di 1’04”35. In campo femminile tra le juniores cercherà di farsi rispettare Sofia Cavina, autrice di una stagione in crescendo che sarà in vasca nei 50 stile dove ha centrato la qualificazione con il crono di 27”55. Il team biancorosso ripone belle speranze soprattutto in Sofia Silvaroli (anche lei juniores) attesa da una doppia importante sfida: nei 100rana (qualificazione conquistata con 1’14”29) e nei 200 rana dove ha conquistato il pass fermando i cronometri a 2’40”03. Al di là di quello che potrà essere il risultato finale va riconosciuto ai tre atleti il merito di aver conquistato la qualificazione. Il confronto con i migliori d’Italia è senza dubbio un punto di partenza importante dal quale costruire la prossima stagione.