H2O Sport, a Roma prestazioni positive per i Master

La squadra Master dell’H2O Sport del presidente Massimo Tucci ha chiuso nell’ultimo weekend la stagione natatoria in vasca corta nel prestigioso contesto dell’ottavo Trofeo Master organizzato nello Sport Club Center dell’Acquaniene di Roma Nord. Ed è proprio in quest’occasione che gli atleti allenati dal coach Luca Di Giacomo, a suon di risultati, hanno dimostrato di essere pronti per l’olimpionica. Medaglia d’oro e record personale sui 50 dorso con 31’39 per l’atleta categoria M25 Jacopo Trivisonno; medaglia d’oro e record personale sui 50 farfalla anche per l’atleta categoria M35, nota alle cronache natatorie, Marzia La Vecchia, con un crono di 30”54 sui 50 farfalla. Esordio con medaglia d’argento sui 200 dorso per l’atleta M30 Jessica Giacobone, con un tempo di 2’38”62. Record personali, nonostante il carico di lavoro dei tre quarti di stagione, per Stefano Tavaniello (M30) sui 100 stile, con un crono di 1’09”59; Ferdinando Massarella (M45) sui 50 rana con un crono di 42”87; Davide Tavaniello (M35), sempre sui 50 rana, con il tempo di 34”56 (che gli vale uno strabiliante quarto posto di categoria). Conferme per Giovanni Carmellino (M40) sui 50 dorso, che tocca la piastra con un tempo di 41”42.