Guy Pratt, già bassista dei Pink Floyd, girerà un film in Molise

“Lo sviluppo della filiera regionale dell’audiovisivo muove finalmente i primi passi, puntando sulla professionalizzazione dei differenti attori impegnati, tra le altre cose, nella promozione del territorio. Parliamo di una grande novità, sostenuta da un finanziamento di circa 3 milioni di euro, che ha premiato una decina di imprese che hanno oggi la possibilità di girare un film in Molise”.

Così il presidente della Regione Donato Toma intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di uno dei progetti vincitori del bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale ed europeo.

“Stamattina, abbiamo l’occasione di indagare più da vicino su uno di questi progetti, che sono tutti meritevoli di attenzione. Il film sarà girato in Molise, con attore protagonista Guy Pratt, eccezionale musicista, per diversi anni basso per i Pink Floyd e per tantissimi altri artisti di fama planetaria, è motivo di estremo interesse per tutti. Sarà un film che si basa sulle esperienze musicali e di vita di uno dei session man più noti al mondo, sarà girato in Molise e fungerà da veicolo promozionale del nostro territorio, con colonna sonora dello stesso Pratt. Sono ansioso di vedere il risultato finale di questo e degli altri progetti”.

“La Regione Molise – ha proseguito Toma – riconosce oggi il settore cinematografico e audiovisivo come fattore strategico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in grado di generare ricadute economiche interne, stimolare la crescita occupazionale e – ha concluso – valorizzare il territorio in termini di flussi turistici”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche l’assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno, e, tra gli altri, l’attore co-protagonista Raffaello Degruttola e il regista del film, Marcus Shepherd. In video collegamento da Londra l’attesissimo Guy Pratt che si è dichiarato entusiasta dell’esperienza in partenza e ha risposto alle curiosità dei giornalisti. Titolo della pellicola ‘Il Monaco la Sirena e il Molise’.