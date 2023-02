Guillari-gol, il Campobasso alza al cielo di Venafro la quarta coppa Italia della sua storia: A.A. Casertano ko

I campani, che avevano colpito due legni e recriminato per un gol annullato ad Alfageme per fuorigioco nel finale di primo tempo, cadono solo all’86’. Ora i rossoblù affronteranno il Sabuceto nel primo turno della fase nazionale: andata il 15 febbraio a Selva Piana e ritorno il 22 in Abruzzo

Un gol del neo entrato Guillari al 41’ della ripresa scaccia lo spettro dei supplementari e regala al Campobasso 1919 la quarta coppa Italia regionale della sua storia alzata nel cielo di Venafro – che torna ad ospitare una finale tricolore dopo dieci anni – a spese di una buona Aurora Alto Casertano che può recriminare per due legni ed un gol annullato da Matarese di Termoli per fuorigioco nel finale di primo tempo ad Alfageme che aveva insaccato sottomisura su punizione di Di Lullo.

Nella prima frazione di gioco le due squadre si affrontano con agonismo e a viso aperto, ma le occasioni scarseggiano e le poche pericolose capitano proprio ai campani, ma Di Rienzo in due occasioni si salva con l’aiuto dei legni. Nella ripresa, il Campobasso sembra più convinto e al 27’, dall’angolo di Fazio, spunta la testa di Sabatino che sfiora la traversa. Poi sono lo stesso Fazio e Ioio a provarci dalla distanza, ma senza esito. Il gol sembra nell’aria e, prima al 40’ Guillari libera Potenza con una spizzata ma il pallone, colpito in spaccata, finisce alto. Meno di un minuto dopo, lo stesso Guillari insacca su azione dalla destra iniziata da Tizzani e rifinita da Potenza facendo esplodere il tifo rossoblù.

Si gioca fino al 50’ per i 5’ di recupero assegnati dall’arbitro Matarese, ma non succede più nulla di rilevante e, al triplice fischio, scoppia la festa rossoblù con una città che torna a gioire dopo l’amara esclusione dalla Lega Pro e dalla Serie D nella scorsa estate. Il capitano, Albino Fazio, può così alzare il trofeo davanti agli oltre 400 supporter campobassani dopo la consegna da parte dall’assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno e del presidente della Figc Molise, Piero Di Cristinzi. Ora, nel primo turno della fase nazionale della competizione, con l’andata a Campobasso il prossimo 15 febbraio e il ritorno il 22 in trasferta, i ragazzi di Di Meo affronteranno gli abruzzesi del Sambuceto.

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Cascione, Vanzan, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Tordella, Ripa, Traoré, Lombardi.

A DISP.: Pinto, Cavallini, Anastasia, Tizzani, La Montagna, Franchi, Guillari.

All. Di Meo

AURORA ALTO CASERTANO: Russo, Manna, Bottiglieri, Puolo, Di Lullo, Longobardo, Pettrone, Imbimbo, Alfageme, D’Ovidio, Abitino.

A DISP.: Ranieri, Gianquinto, Reale, Mancino, Norcia, De Lucia, Iaelisi.

All: Di Costanzo.

MARCATORI: 86′ Guillari (CB).

ARBITRO: Matarese di Termoli.

ASSISTENTI: Guidi (Termoli) e Griguoli (Isernia).

In alto, la foto di gruppo del Campobasso 1919 con la coppa Italia (fonte: pagina Facebook Campobasso 1919)