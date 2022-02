Guida spericolata e “alcolica”. Fioccano multe e ritiri di patente

I militari della Compagnia di Isernia hanno intensificato i controlli nei confronti dei conducenti, soprattutto in orario notturno, per verificare le loro condizioni psicofisiche, legate all’abuso di bevande alcoliche o alterate per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare:

la Sezione Radiomobile ha sottoposto a verifica:

3 conducenti notati in questo centro cittadino per avere una condotta di guida incerta e manifestato sintomatologia riconducibile ad abuso di sostanze alcoliche. Gli stessi, infatti, sono risultati avere un tasso alcolemico superiore di gran lunga al consentito per cui, trattandosi di violazione di carattere penale, sono stati segnalati alla locale A.G. per le relative determinazioni.

un giovane che, alla guida dell’auto, aveva manifestato sintomi di alterazione psicofisica riconducibile a recente assunzione di sostanze stupefacenti. Poiché il soggetto si è rifiutato di sottoporsi al relativo accertamento medico, è stato segnalato in s.l. alla competente A.G..

Ai predetti è stata ritirata la patente di guida, decurtati i punti e nei loro confronti a cura della Prefettura verrà adottato il provvedimento di sospensione/revoca del documento.

i militari della Stazione di Frosolone hanno contravvenzionato un giovane conducente di motociclo per guida senza patente, poiché mai conseguita, ed altro che circolava alla guida di un auto nonostante la patente gli fosse stata revocata da diversi mesi.

Entrambi sono stati sanzionati in via amministrativa con multe pari a 5.100 euro e applicato il fermo amministrativo dei relativi mezzi;

i Carabinieri delle Stazioni di Rionero Sannitico e Pescolanciano, in due diverse circostanze, hanno segnalato all’A.G. i conducenti di due autovetture che si sono posti alla guida, nonostante avessero abusato di bevande alcoliche, che dopo aver perso il controllo dell’auto, erano andati ad urtare uno contro un muretto di delimitazione della sede stradale e l’altro contro la segnaletica verticale posta ai margini della carreggiata, fortunatamente non invadendo la corsia opposta ove avrebbero messo in pericolo l’incolumità degli altri utenti. L’esito degli accertamenti delle analisi biologiche eseguite presso il Pronto Soccorso ha evidenziato, per entrambi, valori oltremodo superiori al consentito. Anche in questo caso le patenti sono state ritirate e le autovetture sottoposte a fermo amministrativo.