Per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, che sono causa di numerosi incidenti anche mortali, la Polizia Stradale di Campobasso ha predisposto posti di blocco in pieno centro e nell’immediata periferia di Campobasso. Decine di auto fermate e altrettanti automobilisti controllati e sottoposti ai test nella scorsa notte fra sabato e domenica.