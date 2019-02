Guida senza patente, 31enne beccato dalle telecamere installate nel quartiere

AGNONE

Nulla sfugge all’occhio delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Agnone. E proprio grazie alla visione di quei filmati di sicurezza i Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato un uomo del posto perché sorpreso alla guida senza patente.

L’episodio qualche sera fa nei pressi della zona artigianale ‘Giovanni Paolo II’. Le telecamere della videosorveglianza installate in quel quartiere hanno infatti ripreso distintamente un 31enne di Agnone, già noto alle forze dell’ordine, al quale in passato era stata ritirata la patente proprio dai Carabinieri della compagnia altomolisana al comando del capitano Christian Proietti. Nonostante dunque non avesse più il titolo per poter guidare, l’uomo ha deciso di mettersi ugualmente al volante della propria auto, senza pensare che nulla sfugge all’occhio bionico delle telecamere di videosorveglianza dislocate in diverse zone della cittadina. E così i militari dell’Arma hanno avuto gioco facile a scoprire l’abuso commesso dal 31enne. In breve tempo una pattuglia lo ha rintracciato e dopo il disbrigo delle formalità di rito il pregiudicato è stato segnalato alle autorità competenti per guida senza patente.