Guida senza documenti e fornisce false generalità ai Carabinieri, denunciato un 30enne

REDAZIONE

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato alla competente Magistratura di Isernia un conducente di autocarro di origini campane per false dichiarazioni sulla propria identità rese a pubblico ufficiale. L’uomo appunto, sottoposto a un controllo alla circolazione stradale da parte dei militari, ha fornito oralmente false generalità alla pattuglia asserendo di trovarsi momentaneamente sprovvisto del documento di identità. Successivi ed approfonditi accertamenti disposti per il caso da parte dei Carabinieri hanno fatto invece emergere tutt’altra verità. Difatti si è appurato che l’uomo, al fine di evitare approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri, atteso che sono poi risultati iscritte a suo carico diverse segnalazioni per reati contro il patrimonio, ha deliberatamente e illecitamente fornito un nome di fantasia.L’uomo dovrà ore rispondere del reato di false dichiarazioni rese sulla identità o su qualità personali proprie. Contestualmente è stato avviato nei suoi confronti l’iter procedimentale per la richiesta dell’adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio.