Guida notturna in sicurezza a Campobasso, presentato il progetto “Safe Driving”

Contribuire alla riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali prevenedo determinanti comportameti, tra cui uso di alcol, sostanze stupefacenti, eccesso di velocità, mancato o non corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale (casco, cinture e seggiolini per bambini). È l’obiettivo che si prefigge il progetto del Comune di Campobasso denominato “Safe Diving” che è stato presentato oggi, giovedì 28 settembre, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio con l’intervento del Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo; della vice sindaca facente funzioni, Paola Felice; dell’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano; del dirigente, Vincenzo De Marco, e di alcuni rappresentanti della Croce Rossa Italiana.

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri lo ha ammesso a finanziamento con il decreto 251 del 13 dicembre 2022 per un importo di 303mila e 750 euro in partenariato con la Prefettura e in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

In particolare, sarà prevista una presenza notturna di una Unità mobile sociosanitaria affiancata alle organi di Polizia per i controlli su strada che saranno uno a settimana per un anno, ovvero 52, salvo eventuali proroghe dal Dipartimento per le Politiche Antidroga; saranno 5 gli accessi monitorati alla città con l’installazione di telecamere con riconoscimento targa collegate con la Centrale Operativa della Polstrada.