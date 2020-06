Guida in stato di ebbrezza, patenti ritirate e multe da più di 500 euro

E’ ormai noto che la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti costituisce una delle prime cause di incidenti stradali e dopo la fine del “lockdown” si registra, anche in provincia di Isernia, un incremento significativo degli incidenti stradali. In questo settore l’attività di contrasto della Polizia Stradale non si è mai fermata, ed in particolare si concentra nei fine settimana nell’ambito dei servizi per una “movida” sicura messi in campo dal Questore. Nello scorso fine settimana ad Isernia è stata ritirata una patente per guida in stato di ebbrezza ad un uomo residente in provincia, sorpreso a circolare alla guida di un’autovettura con targa estera con un tasso alcoolemico ben superiore al massimo consentito dalla legge: per lui una sanzione amministrativa di euro 544,00 che il trasgressore ha dovuto pagare immediatamente sul posto, nonché la sospensione della patente di guida per tre mesi. Nei giorni precedenti, a seguito dei rilievi per un incidente stradale autonomo, veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un giovane anch’egli residente in provincia che risultava avere un tasso alcoolemico quasi 4 volte superiore al massimo consentito dalla legge. Gli ulteriori esami effettuati presso l’Ospedale di Isernia portavano poi ad accertare lo stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti: rischia ora una la pena dell’arresto fino a un anno, un’ammenda fino a 6.000 euro e la sospensione della patente potrà arrivare a due anni e, prima della restituzione della stessa, l’uomo dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari tesi ad escludere il perdurare dell’abuso di alcool e stupefacenti.