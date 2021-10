Guida di Campobasso “Città dei Misteri”…. ma non solo. La presentazione (video)

Green pass a portata di mano o di touch screen e un saluto cordiale con ingresso libero al Museo dei Misteri di Campobasso per assistere al debutto ufficiale della Guida di Campobasso “Città dei Misteri”. L’evento si è tenuto ieri sera (14 ottobre) davanti ad un pubblico numeroso e attento, all’incontro moderato dalla scrittrice Valentina Farinaccio erano presenti al tavolo dei relatori, l’archeologa Gabriella Di Rocco, Mattia Rotoletti (share vision) e Stefano Di Maria (narratografo – Amst). Campobasso Città dei Misteri, ma non solo perché la prima guida che promuove il capoluogo e le sue peculiarità non è solo un “inno” all’evento più noto (I Misteri), ma coniuga caratteristiche e potenzialità turistiche di un pezzo di Molise che sempre più viene apprezzato al di là dei confini regionali. Ma ascoltiamo alcuni interventi durante la presentazione della guida nel servizio video che vi proponiamo.

