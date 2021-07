Guida a zig-zag sulla Statale in stato di ebbrezza, 59enne denunciato

In tema di incidentalità stradale la decorsa notte, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, ricevuta la segnalazione di un utente della strada che aveva notato un’autovettura procedere a velocità sostenuta ed a zig zag sulla strada statale, riesce ad intercettare l’uomo ed a fermarlo all’ingresso di Bojano.

All’atto del controllo, il conducente ha manifestato da subito la sintomatologia connessa all’uso di bevande alcoliche e l’immediato accertamento etilometrico ha evidenziato un tasso di 1,70 g/l, di gran lunga superiore al limite consentito.

Per l’uomo, un 59enne bojanese, è risultato inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Da Via Croce, il Comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Edgard Pica, sottolinea l’importanza delle segnalazioni, quanto la loro tempestività, assicurando una intensificazione dei controlli, specie sui tratti di strade statali, in particolare nei fine settimana, per arginare il problema dell’incidentalità stradale, che rimane ancora tangibile.