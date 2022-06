Guglionesi, soldi a sostegno delle famiglie in difficoltà. La minoranza: il Comune distribuisca i fondi

Nella nota a firma dei consiglieri d’opposizione si evidenzia come a fronte dei 77mila euro arrivati dal Governo appena 16mila sono stati i soldi elargiti

Uno schiaffo alla povertà. Si proprio così! Con Decreto Ministeriale del 24 giugno 2021, al Comune di Guglionesi è stata assegnata la somma di 77.926,18 euro “per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” nell’ambito dell’emergenza da pandemia.

Inizia con queste parole la nota inviata dai consiglieri comunali di Guglionesi, Elisa D’Astolto, Barbara Morena, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano.

Con determina del 12.04.2022 – continua il comunicato – è stata distribuita la somma di € 16.840,00. Successivamente nulla più è stato fatto eppure nelle casse comunali ci sono ancora € 61.086,18 (e non sono spiccioli) da consegnare alle tante famiglie guglionesane, che anche a causa del COVID, stanno vivendo situazioni di reale emergenza economica e sociale.

Forse gli amministratori ritengono che a Guglionesi non ci siano più difficoltà economiche?

Beh si sbagliano!

Queste poche righe le abbiamo scritte proprio per tendere ai nostri concittadini una mano e sollecitare il Comune di Guglionesi a “darsi una mossa” e magari evitare che i soldi non utilizzati vengano persi. Non è tollerabile né giustificabile alcun ritardo.

Sottolineare l’inadeguatezza di questa maggioranza non è esercizio linguistico, ma è la rappresentazione di un dramma”.