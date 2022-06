Riceviamo e pubblichiamo dai Consiglieri comunali di Guglionesi: Elisa D’Astolto, Barbara Morena, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano.

“Alla fine di questo mandato manca poco meno di un anno e del famigerato programma delle tante promesse ben poco o forse nulla è stato fatto se non ordinaria amministrazione e interessi vari.

Vogliamo ricordare giusto qualcosa a partire dalla promessa che fece il primo cittadino “Imperativo inderogabile sarà pure l’impegno che assumerà il candidato sindaco, per tutta la durata del suo mandato, di ricoprire esclusivamente la carica di primo cittadino e di legale rappresentante dell’Ente, delegando ad altri soggetti e figure di comprovata competenza tutte le altre funzioni di rappresentanza in altri Enti, Consorzi e Unioni” ebbene è sotto gli occhi di tutti il ruolo che ricopre al COSIB il primo cittadino di Guglionesi Mario Bellotti, senza sottacere che siede all’interno del direttivo grazie ai voti del centrodestra e prende anche l’indennità.

Era impegno del primo cittadino e della sua maggioranza affinché tutti gli amministratori rinunciassero al 50% delle indennità, un punto qualificante del programma elettorale. Impegno questo formalizzato con una delibera della Giunta assunta qualche giorno dopo l’insediamento (n. 86 del 21 giugno 2018) e sventolato su tutti media possibili.

Orbene, di quella promessa/impegno è rimasto ben poco.

Il vice sindaco, Giuliano Senese, senza indugi pochi mesi dopo le elezioni, riprende le indennità rinunciando a soli 42 euro mensili da destinare alle borse di studio (delibera di giunta nr. 68 del 09 luglio 2020).

L’assessore esterno Carmelina Minchillo, che ha aderito, senza distinguo, al programma di questa Amministrazione, non ha mai rinunciato a nessuna decurtazione se non quella del 10% che la legge prevede.

Infine, l’assessore Addesa che dalla sua nomina e fino a tutto il 2021 ha rinunciato al 50% dell’indennità spettante, nel 2022 la riprende per intero destinando 50 euro lordi mensili alle borse di studio.

Di queste rinunce al taglio delle indennità nonché del mancato impegno, imperativo ed inderogabile, del Sindaco a delegare ad altri soggetti funzioni di rappresentanza in altri Enti non abbiamo letto nemmeno un trafiletto sulla carta stampata o sui siti online.

Inoltre, delle tanto decantate migliorie alla viabilità effettuate, intendiamo informare i cittadini che la pavimentazione stradale rifatta su Viale Margherita ( Lungomare ) è stata finanziata e realizzata dalla Provincia di Campobasso, per le altre zone asfaltate lo scorso anno è stato acceso un mutuo a 30 anni ( debito per il bilancio comunale ) per un totale di circa 180.000 euro e Via Capitano Verri è stata bonificata ed asfaltata da Molise Acque.

Per non parlare della imbarazzante vicenda del Polo Culturale di Via Capitano Verri, già da noi in parte divulgata, rimesso a nuova vita con fondi pubblici ed avente un vincolo nel disciplinare di concessione del finanziamento, ossia “non cedibile o alienabile per anni 5 dalla data della chiusura dei lavori “ è stato ceduto in comodato d’uso gratuito a una società di capitale che effettua corsi professionali a pagamento, a discapito delle tante associazioni che non hanno sede o che si autofinanziano per una sede e, di fatto, sottratto al suo scopo e quindi al vantaggio dell’intera comunità.

E il tanto esaltato rilancio del centro storico? Non pervenuto! Nulla è stato fatto, nessuna iniziativa concreta ed efficace è stata assunta a riguardo. Nessun atto programmatorio adottato, se non la fantomatica promessa della Casa di riposo da realizzare sull’immobile dell’ex Asilo Comunale Mimì Del Torto, sulla quale riponiamo tutti i nostri dubbi, sperando di sbagliarci.

Di questo e tanto altro ne parleremo a breve con incontri pubblici e carte alla mano. La storia continua…”.