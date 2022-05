Guglionesi, l’estate parte col botto. Le Vibrazioni in concerto il primo giugno

Ripartono in grande stile le festività in onore di Sant’Adamo. Eventi in programma anche il 2 e 3 giugno

Ripartono ‘col botto’ le celebrazioni in onore di Sant’Adamo a Guglionesi.

Dopo due anni di assenza e silenzio assoluto, giustificato ovviamente, torna a giugno una delle feste più sentite dai guglionesani, che in realtà apre anche la stagione estiva. E quest’anno la band che si esibirà sul palco è davvero di livello: Le Vibrazioni.

Sarcina & Co. sono pronti ad offrire due ore di spettacolo nella serata del primo giugno in largo Garibaldi, location da sempre scelta per il concerto.

Nei giorni a seguire, ovvero il 2 e 3 giugno, sono in programma anche altri eventi come il concerto della banda “Città di Lanciano Fedele Fenaroli”. Ma non è tutto. Il cartellone è ancora in costruzione o meglio resta qualche ritocco da confermare o modificare.