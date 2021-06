“Guglionesi in Fiore”. Le iscrizioni e il regolamento

“La proloco Colleniso Guglionesi apre le danze della seconda edizione di “Guglionesi in Fiore” allestendo piazza XXIV Maggio, la bellissima piazza antistante la chiesa di Santa Maria Maggiore. Speriamo vivamente che questo serva per incentivare tanti altri a collaborare al nostro unico grande scopo che è quello di rendere Guglionesi un paese ancora più bello ed accogliente. Dopo la pro loco, altre 9 associazioni si cimenteranno nell’allestimento di altri bellissimi angoli fioriti che non vediamo l’ora di conoscere e ammirare.

Siamo certi faranno del loro meglio per la buona riuscita di questo progetto.

Doveroso è per noi ringraziare i nostri sponsor, primo tra tutti Alfredo Pezzoli di ViVaio Verde Molise, senza di lui non saremmo stati in grado di creare qualcosa di così bello. Giovanni Foglia della ditta Foglia Umberto, Lorenza De Marinis di ItalianGas. Marco Basler di Pizzeria Osteria Camelot per lo spuntino ai volontari.

Grazie all’amministrazione che ci ha permesso di portare avanti questo progetto e grazie a tutti i ragazzi che si sono impegnati e che si impegneranno ancora per il nostro paese. Perché c’è da fare ancora tanto.

Questo è solo l’inizio di un bellissimo percorso di crescita e di aggregazione!! Unitevi a Noi!

Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni al concorso(info e regolamento sulla pagina della proloco) e approfittiamo per dirvi che entrambi i negozi di Fiori del nostro paese ‘Portico fiorito’ e ‘Piante e fiori D’Onofrio hanno accettato di contribuire nel loro piccolo ad una scontistica particolare sull’acquisto dei fiori per chi volesse partecipare al concorso!! Cosa aspettate?”

A tutti voi grazie.

ProLoco Colleniso