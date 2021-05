Guglionesi In fiore, al via i preparativi per la seconda edizione (GALLERIA FOTO)

Sono iniziati i lavori per la seconda edizione di Guglionesi In fiore che, quest’anno, vede la partecipazione di ben nove associazioni capitanate dalla ProLoco Colleniso. Dopo la buona riuscita della prima edizione la ProLoco ne prende le redini, con il patrocinio del comune di Guglionesi, insieme a “I Discoli del Sinarca”, “l’@ltra Guglionesi”, “Agng”, “I Di(a)lettanti”, “Jamm Bell”, “Ambiente Basso Molise”, “Caritas”, “Arci”, “Guglionesi Riders Motoclub”. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 maggio, la proloco ha iniziato i propri lavori nella zona scelta, piazza XXIV Maggio dove c’è la chiesa di Santa Maria Maggiore. Il progetto nasce dalla volontà del direttivo e di alcuni soci di abbellire Guglionesi e farla rifiorire, dopo un brutto periodo dovuto anche al Covid19 e dalla volontà di educare al bello. Un paese in fiore, un paese pulito è più bello. “Si ringraziano gli sponsor, i tesserati e volontari che ci hanno aiutato a ripartire dopo un periodo di stand-by, si ringraziano tutte le associazioni che si sono messe in gioco e che si sono unite a noi in questo progetto. E, infine, ringraziamo il Comune che ci ha appoggiati nella realizzazione dell’evento” dichiara la ProLoco. Ci sarà anche un concorso tra e per privati. Il regolamento è possibile visionarlo sulla pagina Facebook ProLoco Colleniso Guglionesi dove è possibile scaricare i moduli di partecipazione.

