Guglionesi, il senatore Della Porta lancia la candidatura di Tomei sindaco: “Il centrodestra è qui”

Taglio del nastro al quartier generale di “Guglionesi nel Cuore”. Tomei: zero polemiche ma tante proposte, pronti alla campagna elettorale. E l’ex primo cittadino Antonacci: passo il testimone nelle mani giuste

“Sono qui a testimoniare che questo è il centrodestra, il gruppo di Fratelli d’Italia è qui”.

Non lasciano spazio al minimo dubbio le parole del senatore Costanzo Della Porta pronto ad accogliere l’invito del gruppo ‘Guglionesi nel Cuore’ al taglio del nastro che lancia la candidatura a sindaco, alle prossime amministrative del 14 e 15 maggio, di Antonio Tomei.

Una scelta ponderata, convinta e maturata nel tempo, il risultato del confronto ‘tra un gruppo di amici’ – come spiega lo stesso Tomei – che lo ha portato a raccogliere il testimone passatogli da Leo Antonacci – già sindaco di Guglionesi – pronto a sostenere la campagna elettorale di Tomei e proseguire poi nella corsa alle Regionali, altro appuntamento imminente per i molisani.

Insieme al senatore Della Porta, al ‘fondatore’ di Guglionesi nel Cuore ed all’assessore di Termoli Silvana Cicola, tanti i cittadini che nonostante il tempo non dei migliori ed i preparativi legati alla festività di Pasqua, Sabato Santo hanno manifestato vicinanza e supporto a Tomei, ritrovandosi davanti alla sede di viale Regina Margherita, che per il prossimo mese sarà il quartier generale della formazione guidata da Tomei.

Zero polemiche ma tante proposte, questa la ricetta dell’attuale consigliere d’opposizione in Comune per una campagna elettorale moderata. Visibilmente emozionato, Tomei traccia la tabella di marcia parlando di “un inizio di un lungo percorso, che ha portato ad approcciarci ad una campagna elettorale alla nostra maniera ovvero con moderazione. La nostra lista è formata di persone consapevoli, di esperienze amministrative e professionali diverse”. E sulla possibilità che, al fotofinish, spunti una terza lista, Tomei dice ‘ai suoi’ di non preoccuparsi di ciò che è il lavoro degli altri. Poi chiude il suo discorso di benvenuto – aspettando la presentazione ufficiale della lista – prendendo in prestito le parole di Califano. E rivisitandole: noi siamo Guglionesi nel Cuore, tutto il resto è noia.

“Sono felicissimo di passare le consegne – dice Antonacci – perché finiscono nella mani giuste, capaci di rilanciare Guglionesi, un paese che ne ha davvero bisogno. E permettetemi di aggiungere una cosa, che parte dai ringraziamenti al senatore Della Porta, testimonianza che il centrodestra è qui”.