Guglionesi, attivo il servizio di videosorveglianza: «Da oggi il comune è più sicuro»

La soddisfazione del sindaco Bellotti: «Nel giro di pochi mesi siamo riusciti ad attivare 20 videocamere»

GUGLIONESI. L’amministrazione del Comune di Guglionesi informa che, da qualche giorno, sono attive e regolarmente funzionanti venti videocamere sparse in vari punti del centro abitato del Comune di Guglionesi. «Abbiamo completato – afferma il sindaco, Mario Bellotti – l’iter procedurale e operativo per installare e per rendere perfettamente attive le videocamere previste nel “Patto per la sicurezza” voluto dal Viminale da oltre tre anni. Nel giro di pochi mesi siamo riusciti, facendo ricorso anche a risorse comunali, ad attivare venti videocamere che ci permetteranno, nel pieno rispetto delle garanzie di legge, di prevenire reati, di contrastare episodi di microcriminalità e, in genere, di controllare meglio il nostro territorio, con la possibilità di elevare sanzioni amministrative anche in materia di violazione al codice della strada. Per questo obiettivo raggiunto vorrei pubblicamente ringraziare sia la struttura tecnica comunale, nella persona del capo settore, l’architetto Antonio Notarelli, sia l’assessore alla sicurezza Pino Aristotile e il vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, l’architetto Giuliano Senese per l’impegno profuso. Da oggi il Comune di Guglionesi può considerarsi più sicuro».