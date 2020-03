Guglionesi, 7 e 8 marzo sanificazione e disinfestazione degli edifici pubblici comunali

Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza e gli utenti degli edifici pubblici che sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, in via esclusivamente precauzionale, si procederà alla sanificazione e disinfestazione dei luoghi pubblici comunali (municipio, edifici scolastici, palestra e biblioteca).

Lunedì 9 marzo 2020 le attività pubbliche e scolastiche si svolgeranno regolarmente, come dai relativi orari in calendario.

“Pur non essendo obbligati – spiega il Sindaco di Guglionesi, l’avv. Mario Bellotti – come Amministrazione comunale abbiamo deciso, in azione di prevenzione, di procedere alla sanificazione e disinfestazione degli edifici pubblici nelle giornate di chiusura, garantendo, alla loro riapertura, una maggiore sicurezza per la salute dei cittadini e degli utenti. Inoltre, invito tutti a tenere attentamente in considerazione le regole comportamentali indicate nelle direttive del Governo italiano, consultando il portale http://www.salute.gov.it, e disposte in materia di protezione da virus Covid-19”.