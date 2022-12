Guerra-sanità, la lettera aperta di un paziente salvato dalle strutture private

È Nanni Prete, un ex edicolante di Venafro conosciuto da tutti, che apre una pagina inedita sulla polemica infinita della sanità molisana:

“Sono Nanni Prete, un molisano come tanti, una persona comune, ma oggi sento il bisogno di scrivere questa lettera aperta, per raccontare una storia straordinaria e ve la voglio raccontare perché vedo che – in questi giorni – un potere politico cieco e brutale sta mettendo in discussione l’operato e l’utilità di due strutture medico-scientifiche che sono il vanto del nostro Molise e che salvano vite ogni giorno, nonostante l’ottusità di chi si ostina a combatterle solo per motivi politici, meschini e ignobili.

Circa due mesi fa ho avuto un problema di salute abbastanza serio, tanto da rivolgermi a strutture private quali la Neuromed di Pozzilli e il Gemelli di Campobasso, che forniscono servizi e prestazioni specialistiche salvavita, che la sanità pubblica, suo malgrado, non riesce a garantire a noi molisani. Entrambe si sono prese cura di me in modo eccellente ed ho avuto modo di constatare la grande professionalità dei medici e di tutti gli operatori sanitari, che immediatamente hanno saputo individuare il problema e procedere con le giuste terapie, combattendo il male che mi aveva colpito e salvandomi la vita. Non posso che esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a entrambe le strutture e rivolgermi, in questo momento, alla Regione Molise, chiedendole di mettere da parte ogni spirito di rivalsa e considerare nella giusta maniera l’importanza della salute dei cittadini, in un momento storico come quello che stiamo attraversando (Covid e guerra in Ucraina) e che più di qualcosa avrebbe dovuto di certo insegnarci”.