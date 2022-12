Guerra sanità, il Tar sospende l’ordinanza di Toma

Con il decreto dei giudici amministrativi si stabilisce che il Gemelli Molise debba “rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le prestazioni salvavita, di ricovero con classe di priorità “A” o superiore, di assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero postoperatorio”

Il presidente del Tar Molise ha emanato un Decreto presidenziale, inaudita altera parte con il quale sospende l’efficacia del Decreto Commissariale n. 35 del 27.10.2022 e gli atti conseguenti. Il decreto del Tar stabilisce che il Gemelli Molise debba “rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni: prestazioni c.d. salvavita; prestazioni di ricovero con classe di priorità “A” o superiore; assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero postoperatorio”.

Tra gli atti conseguenti naturalmente rientra anche il provvedimento nota prot. n. 200367/2022 della Regione Molise dell’1.12.2022 con cui si disponeva che non si provvederà ad accettare e contabilizzare le fatture emesse e afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica erogate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022.

IL PROVVEDIMENTO DEL TAR