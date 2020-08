“Guerra” per i migranti, il Sayonara ricorre alla prefettura

L’insolita “guerra” per accaparrarsi i migranti, un business da centinaia di migliaia di euro, continua a riservare colpi di scena. Dopo l’inchiesta della Verità, sull’accoglienza a Isernia e la conseguente minaccia di querela della Geco al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, arriva la reazione del Cat Sayonara, da sempre in concorrenza con la cooperativa delle sorelle Ferri, che chiede l’accesso agli atti in prefettura.

Il Sayonara di Vincenzo Di Giacomo si è per questo affidato allo Studio Legale Cutone, affermando “di essere il vincitore dell’ultima gara effettuata dal prefetto nel 2017 e chiedendo il perché della scelta della Geco, che nella stessa gara si era classificata alle sue spalle”.

Per questo, tra l’altro, l’avvocato Sandro Cutone scrive: “Il Sayonara Vi invita a fornire immediati chiarimenti in merito al mancato trasferimento dei migranti in favore dello stesso e ai motivi che Vi hanno indotto a trasferire i predetti cittadini stranieri, richiedenti protezione internazionale, presso la struttura gestita dalla cooperativa GECO, evidentemente in spregio, oltre che ai principi di buona fede e trasparenza, anche alla graduatoria, di cui all’esito della procedura di gara aperta”.

Ora la palla passa al prefetto Callea che dovrà sbrogliare l’intricata e “avvelenata” matassa.