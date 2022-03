Guerra in Ucraina, solidarietà anche da Roccasicura

La raccolta di beni di prima necessità, promossa dal comune di Roccasicura, e destinata al popolo in fuga dalla guerra si è rivelata un successo di solidarietà.

Nella giornata di ieri sono stati consegnati i primi pacchi di generi alimentari alla Caritas e quelli di medicinali alla protezione civile di Isernia che poi saranno inviati nei campi profughi al confine tra Ucraina e Polonia.

“Un ringraziamento – si legge in una nota stampa – da parte del sindaco va ai volontari del ANC-PC Agnone (associazione nazionale carabinieri-protezione civile Agnone) Michele Lombardi e Rino Di Girolamo che hanno coordinato, insieme a Mariateresa Scarpitti (volontaria Caritas), le operazioni di raccolta e spedizione.

L’iniziativa Nei locali che da diversi anni sono casa comune di associazioni impegnate sul territorio, sono stati preparati e confezionati decine di scatoloni pieni di medicine, cibo, e prodotti per l’igiene personale, che in queste ore, sono in viaggio con destinazione verso il confine tra la Polonia e l ‘Ucraina.Tanti i roccolani che si sono presentati in questa settimana per donare prodotti.

Ancora una volta i cittadini di Roccasicura hanno dimostrato il loro grande senso di solidarietà e collaborazione”.