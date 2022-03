Guerra in Ucraina, riunione organizzativa tra Comune di Isernia e centri di accoglienza

Sono già diverse decine i rifugiati, tutti bambini e mamme, accolti finora in provincia di Isernia

Sono già diverse decine i rifugiati ucraini, tutti bambini e mamme, accolti finora in provincia di Isernia. Ora anche il capoluogo si sta organizzando per la logistica e per mettere in funzione una rete d’accoglienza in base alle ultime direttive di Governo e Comunità europea.

A tale fine l’assessore alla Protezione Civile, Domenico Di Baggio, ha convocato un tavolo tecnico con i responsabili dei centri di accoglienza già operanti. Com’è noto, gli ucraini in fuga dalla guerra godono dello status di rifugiati politici e sono protetti dalle norme del diritto internazionale. A tal fine l’Unione Europea stanzierà i fondi necessari all’accoglienza.