Guerra in Ucraina, punto di raccolta di beni anche a Ripalimosani

Un punto di raccolta a Ripalimosani per aiutare il popolo ucraino. E’ quanto organizzato dalla Valentina Primiani in collaborazione con la Cooperativa Sociale l’Albero Azzurro che ha messo a disposizione HANAMI, il suo centro per l’autismo (situato nella zona industriale di Ripalimosani) per creare un terzo punto di raccolta, oltre quelli già presenti a Montenero di Bisaccia e Vasto, per accogliere le donazioni di beni di prima necessità a favore del popolo Ucraino.

“Attualmente – affermano – c’è bisogno di cibo e medicine, nello specifico:

latte in polvere per neonati

omogeneizzati

cibo(biscotti, fette biscottate, brioches, legumi in scatola, tonno in scatola, zuppe secch, succhi, the, camomilla, caffè solubile)

medicinali – VANNO BENE ANCHE I GENERICI (Tachipirina, Mobic, Voltaren, Aerius o Zirtec, Fluibron, Daktarin, Tintura di iodio, Valeriana, Rocefin, Lidocaina, Pantenolo o vitamina b5, Carbone vegetale, Ampicillina, Imodium, Omeoprazolo o omeprazen, Metformina,

Pantoprazolo o gastroloc, Magnesio solfato, Vicks sinex spray, Augmentin, Clorfenicolo, Azitromicina o zitromax, Cardioaspirina o cardirene)

garze sterili, guanti in lattice, siringhe, disinfettanti, fisiologica

pannolini per bambini

assorbenti

crocchette per animali

I PUNTI DI RACCOLTA SONO:

RIPALIMOSANI (CB): Centro per l’autismo ‘Hanami’, via Luigi e Nicola Marinelli 10. Sabato

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (con possibilità di organizzarsi per giorni ed orari diversi, mandando un messaggio sulle nostre pagine social o

un’email a hanami.centroautismo@gmail.com);

MONTENERO DI BISACCIA: Cooperativa Sociale ‘L’albero Azzurro Onlus’, via G. Leopardi

19|A. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30;

VASTO(CH): Scuola dell’infanzia paritaria ‘L’ALBERO AZZURRO’, Corso Mazzini 531. Dal

lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00; il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

La raccolta durerà fino alla fine dell’emergenza (che speriamo cessi il prima possibile) e tutte le donazioni raccolte verranno consegnate tramite un corridoio umanitario sicuro.

In allegato una grafica riassuntiva e Le lascio anche i link dei nostri social, dove chi lo desidera può seguire tutti gli aggiornamenti ed eventuali comunicati, oltre che scriverci per avere maggiori info.

INSTAGRAM: https://instagram.com/hanamicentroautismo?utm_medium=copy_link

FACEBOOK: https://m.facebook.com/hanamicentroautismo/