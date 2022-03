Guerra in Ucraina, Molisanità e Sae112 insieme per la raccolta di beni e fondi

Anche il Comitato Molisanità L113 è sceso in campo, al fianco del Sae112 per raccogliere beni da destinare al popolo ucraino.

Ad annunciarlo sono le rappresentanti Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale. “Come anticipato nei giorni scorsi – affermano – il comitato MoliSaniTàL113 collaborerà assieme all’associazione di volontariato Sae112 per la raccolta di beni da destinare al popolo ucraino.

In attesa della lista definitiva del necessario, indichiamo l’IBAN dedicato alla raccolta fondi. La causale da indicare sarà: “Emergenza Ucraina”.

Premesso ciò, continuo comunicando che siamo in cerca sia di persone disponibili ad aiutare attivamente (per qualche ora al giorno) i volontari già impegnati nello smistamento e nello stoccaggio delle donazioni e sia di qualcuno che possa procurare scatole di cartone.

Quest’ultime dovrebbero essere possibilmente della stessa misura (una media grandezza per non risultare troppo pesanti a pieno carico) e resistenti. Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarci e rimaniamo a disposizione per chi fosse in cerca di ulteriori informazioni”.