Guerra in Ucraina, Marone: “Chiesto al consiglio di Termoli una condanna”

Presentato un ordine del giorno. “Tutti gli amministratori della Lega danno la loro piena disponibilità ad aiutare le famiglie in fuga e chiedono ai sindaci il supporto per raccogliere viveri e medicinali”

Il Gruppo Consiliare della Lega Molise del Comune di Termoli ha presentato questa mattina un ordine del giorno sul conflitto ucraino con cui si chiede l’impegno all’amministrazione comunale adriatica di manifestare a nome dell’intero Consiglio Comunale di Termoli una ferma condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita, nonché di invitare il Governo Italiano ad attivare ogni sforzo ed ogni canale diplomatico per porre fine all’attacco in corso.

“Tutti gli amministratori della Lega in Molise – afferma il coordinatore regionale, Michele Marone – danno la loro piena ed immediata disponibilità per aiutare le famiglie in fuga dall’Ucraina e chiedono ai Sindaci dei Comuni Molisani, alla Protezione Civile regionale ed a tutte le Associazioni di volontariato supporto per raccogliere viveri, medicinali, vestiario e tutto ciò che serve per un concreto sostegno da offrire ai profughi Ucraini.

Il Molise è stata sempre terra ospitale e, quindi, anche in questa triste occasione è pronta ad accogliere chi è in difficoltà”.