Guerra in Ucraina, da Ortis solidarietà alla popolazione

Solidarietà assoluta al popolo ucraino in uno dei momenti più difficili della sua storia.

Lo afferma il senatore Fabrizio Ortis, che invita tutte le istituzioni politiche, a ogni livello, a fare la propria parte per dare aiuti umanitari e accoglienza ai profughi in fuga dall’Ucraina dopo l’orribile attacco della Russia.

“In qualità di membro della delegazione italiana che fa parte dell’Assemblea parlamentare Nato e più ancora del Consiglio interparlamentare Nato-Ucraina – afferma Ortis – ho avuto modo di conoscere da vicino i parlamentari e il popolo di quel Paese, gente semplice e forte, laboriosa e di grande generosità. Intollerabile quanto sta accadendo in queste ore nel cuore dell’Europa.

Quel che possiamo fare è offrire accoglienza ha chi ha dovuto lasciare le proprie case, i propri affetti, i propri beni, per sfuggire alla guerra di Putin. Il Molise, già in altre crisi internazionali del passato, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a chi è in difficoltà: auspico che sia così anche stavolta – ha concluso – in attesa di una cessazione – quanto più immediata – delle ostilità”.