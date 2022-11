Guerra, dissenso e resistenze in Russia e Ucraina: il giornalista Yurii Colombo alla Casa del Popolo

Perché la guerra in Ucraina? La resistenza ucraina va appoggiata? Qual è il ruolo del battaglione Azov? La visione del ‘Mondo Russo’ evocato da Putin è un progetto imperiale pericoloso per tutta l’Europa? Quali sono le responsabilità della Nato in questa guerra? Quale opposizione alla guerra in Russia e Ucraina? Come dare sostegno ai disertori e obiettori di coscienza? Esiste un’alternativa ai regimi corrotti e oligarchici che dominano questi paesi da trent’anni?

Se ne parlerà a Campobasso con il giornalista Yurii Colombo, giovedì 10 novembre alle ore 18 nello spazio autogestito “Casa del Popolo”.