‘Guerra’ della Sanità’. Tar Molise accoglie il ricorso dei privati

Ma solo a fine dicembre 2022. Fissata l’udienza di merito a Gennaio 2024. I legali del Gemelli Molise si dichiarano soddisfatti della sentenza

Pubblicata solo in tarda mattinata l’ordinanza del Tar Molise sui ricorsi presentati da Gemelli Molise, Neuromed e Villa Maria. I giudici del tribunale amministrativo hanno confermato la sospensiva dell’ordinanza della struttura commissariale fino al 31 dicembre 2022. In sostanza la Regione Molise dovrà pagare le prestazioni erogate dai privati fino alla fine dello scorso anno. Per il 2023, invece, il Tar ha lasciato tutto in sospeso, rinviando all’udienza di merito del gennaio 2024. I giudici, concedendo un così lungo lasso di tempo, fino alla fine della sentenza di merito, fanno capire che è auspicabile un accordo fra struttura commissariale e privati. Ora tocca a questi ultimi trovare un accordo e soprattutto firmare un contratot accettato da entrambe le parti, perché per il 2023 se non arriverà la cosiddetta firma le prestazioni non saranno rimborsate, come sostiene da tempo la struttura commissariale. I legali del Gemelli Molise si dichiarano soddisfatti della sentenza.