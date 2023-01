Guerra della sanità, molisani nell’incertezza. Iorio invita “ad usare equilibrio”

Ricorsi, controricorsi, sospensive e sentenze, la guerra della sanità continua a colpi di carte bollate, con i molisani che sono del tutto disorientati. Cosa fare se hanno bisogno di cure salvavita o esami urgenti che gli ospedali pubblici non sono in grado di garantire?

Per questo l’ex presidente Iorio invita con un suo intervento (vedi video) ancora una volta il commissario Toma ad usare equilibrio e moderazione nel gestire i rapporti con i privati.