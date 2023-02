Guerra, Covid e cartoons, straordinario successo per il Carnevale di Larino

In migliaia in strada per osservare i giganti di cartapesta realizzati dalle associazioni. Adriana Volpe madrina di eccezione dell’edizione 2023 e Pau dei Negrita ad allietare la prima serata di eventi

Adriana Volpe madrina di eccezione, dj set con Pau dei Negrita e la sfilata dei giganti di cartapesta. Spettacolo e divertimento nella prima giornata del Carnevale di Larino, quello più atteso che rientra nell’ambito dei Carnevali d’Italia e che, anche quest’anno, ha rispettato le attese.

Sei i carri che hanno sfilato per le strade della città e che hanno stupito non solo per le dimensioni e la cura nella realizzazione da parte delle associazioni che si sono impegnate per mesi, ma anche per i messaggi che hanno voluto veicolare.

Tantissime le persone che si sono riversate in strada nel pomeriggio di ieri, sabato 18 febbraio, per osservare i giganti che hanno voluto riproporre le tematiche di più stretta attualità. Dalla guerra in Ucraina del carro “Il Ring della discordia”, ai punti interrogativi che la stessa guerra richiama nei più giovani trattato dai “Figli di Putin” che ha riproposto, tra gli altri, anche il tema dei bambini soldato.

E ancora spazio alla famiglia nell’”Istinto Materno” che ha voluto raccontare l’amore tra la mamma e i suoi bambini. Non è mancato il tema Covid, lockdown e pandemia e delle malattie con “Giù la maschera, è Carnevale” con la riproduzione dell’araba Fenice e la sua capacità di risorgere dalle ceneri.

Come nel più classico dei carnevali non potevano mancare le favole dalla Bella e la Bestia del carro “Bella da morire” a il “Re Leone 2” che ha raccontato le avventure di Simba e di sua figlia Kiara.

Una prima giornata che ha entusiasmato e coinvolto i tantissimi che hanno raggiunto Larino a dimostrazione di quanto il Carnevale sia di richiamo non solo per il basso Molise ma per tutta la regione. A chiudere la prima giornata l’esibizione di Pau dei Negrita che ha incantato con le sue musiche il pubblico dei più giovani.

Si continua oggi, domenica 19 febbraio, e il prossimo fine settimana 25 e 26 febbraio. (Foto in alto, nella gallery e in home page Arianna Altieri e Carla Di Pardo)