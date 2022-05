Guerino Di Nardo è diventato maggiorenne, tantissimi auguri di buon compleanno dal tuo amico Mattia

Venafro: Oggi è un giorno indimenticabile per Guerino che diventa finalmente maggiorenne dopo una lunga attesa.

Finalmente hai raggiunto questo grandissimo traguardo che desideravi tantissimo, ora nulla ti può fermare per realizzare i tuoi sogni. Ricordati di rimanere unico e gioire per sempre, perché infondo l’età non è altro che un semplice numero

Auguri di buon compleanno amico mio

Un augurio speciale anche da parte di famigliari e amici.