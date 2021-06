Guasto tecnico al passaggio a livello, l’odissea sulla strada per Matrice

Un guasto tecnico al primo passaggio a livello della Statale 87 andando in direzione Matrice-Petrella Tifernina e una vera e propria odissea per gli automobilisti che questa mattina, 3 giugno, si sono trovati a percorrere la strada provenendo da Campobasso. A procurare il problema potrebbe essere stato un guasto tecnico al passaggio a livello che ha provocato delle lunghissime file di auto sia nell’uno che nell’altro senso di marcia. Gli automobilisti hanno deviato il percorso su un terreno sterrato di una strada di campagna che a sua volta è risultata bloccata da un furgone messo di traverso. Una mattinata infernale per gli automobilisti che si è conclusa attorno alle 10.30 quando il passaggio a livello è stato sbloccato e si è proceduto al passaggio delle auto.

