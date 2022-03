Guasto rete idrica in contrada Colle dell’Orso, sospensione del flusso

A causa di un guasto improvviso alla rete idrica nella zona di Contrada Colle dell’Orso a Campobasso, si legge in una nota stampa del Comune, si è reso necessario l’intervento del personale di Idrosfera per una riparazione urgente per la quale è indispensabile una momentanea interruzione dell’erogazione idrica in:

– contrada Colle dell’Orso;

– contrada Lupara.

Si prevede che l’interruzione idrica nelle due zone segnalate, durerà fino alle ore 14.00 di oggi, salvo imprevisti.