Guasto all’impianto di climatizzazione dell’ospedale San Timoteo: disagi per pazienti e personale

Situazione difficile all’ospedale San Timoteo di Termoli dove da circa un paio di giorni l’impianto di climatizzazione è out per un guasto al compressore. Avvisaglie c’erano già state nei giorni precedenti con diversi reparti ed il Pronto Soccorso rimasto senza aria condizionata. Disagi per il personale e medico e soprattutto per i pazienti che si ritrovano a dover fronteggiare questa situazione in quella che è stata definita una delle settimane più torride degli ultimi anni. I tecnici sono a lavoro per cercare di risolvere il prima possibile il guasto, con l’augurio che la situazione possa tornare alla normalità il prima possibile. L’impianto di climatizzazione aveva iniziato a funzionare a singhiozzo già dall’inizio di questa settimana quando diverse persone in visita ai pazienti avevano lamentato il problema.