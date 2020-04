Guarracino, Uiltucs: il nostro “Buon 25 aprile” va a chi ha avuto coraggio

“Ahimè quest’anno non potremo celebrare il 25 aprile come vorremmo, non saliremo sul Monte Marrone a portare il nostro doveroso e sentito omaggio al cippo funebre di Giaime Pintor, non ascolteremo scossi e commossi, come ogni anno, le storie dei partigiani sopravvissuti” – esordisce Pasquale Guarracino, Segretario Generale della UILTuCS Molise – “Sarà un 25 aprile con un sapore diverso, per noi della UILTuCS e per tutti i molisani. E noi non ricorderemo la Liberazione da una cattedra, come ha fatto il nostro Presidente della Regione nel suo comunicato. Noi della UILTuCS dedichiamo questa giornata a tutti i Sindaci che hanno avuto coraggio, il coraggio di accogliere la nostra richiesta e di emanare ordinanze di chiusura di tutti gli esercizi commerciali per le date del 25 aprile e del 01 maggio, a tutela della cittadinanza e dei lavoratori.

Dedichiamo questo 25 aprile anche a tutti coloro che purtroppo non hanno avuto la fortuna di essere governati da Primi cittadini coraggiosi, ma da Sindaci con la stessa inerzia del Presidente della Regione e che domani ed il 1 maggio andranno a lavorare negli esercizi commerciali che avranno deciso di restare aperti, perchè nessuno glielo ha impedito.

Dedichiamo il 25 aprile a chi la liberazione la sta combattendo sul campo, per renderci liberi da questo male che ci ha privato proprio della libertà, ovvero ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario e non, che lavora, a qualunque titolo, ogni giorno negli ospedali, nelle RSA, nelle case di riposo, nelle cliniche: il nostro pensiero va agli operatori delle pulizie, delle mense, della vigilanza armata e non, del portierato, del cup pass.

Dedichiamo questo 25 aprile a tutti coloro che, dall’inizio della pandemia ad oggi, non sono arretrati di un millimetro rispetto al loro dovere, nonostante la paura e nonostante i rischi, e quindi, a tutte le Forze dell’ordine, in particolare a coloro che lavorano quotidianamente per strada, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, alla vigilanza armata e non armata, ai lavoratori tutti del commercio, piccola, grande e media distribuzione comprese, ai volontari del 118: senza tutti loro, a cui va ogni giorno il nostro abbraccio e la nosttra gratitutdine, la nostra città ed il nostro Molise non sarebbero stati gli stessi, in termini di servizi e sicurezza.

A chi, invece, non ha avuto coraggio, come parte della politica molisana, compreso il suo vertice, diciamo che il 25 aprile non ha davvero nulla da insegnarci.” – conclude Pasquale Guarrracino.