È guarito il paziente di Castellino del Biferno, risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un 19enne tornato dall’Olanda lo scorso 5 maggio. Il ragazzo ha effettuato il test ed risultato positivo. Con grande senso di responsabilità il 19enne si è isolato in una abitazione a Campobasso, per un mese, per non mettere a rischio i propri familiari. Dopo aver effettuato i tamponi di controllo e dopo l’accertata negatività ha finalmente potuto riabbracciare i propri cari.