Guarito dal Coronavirus termolese torna a casa

REDAZIONE TERMOLI

In tempi bui come questo abbiamo bisogno di buone notizie come quella che ci arriva dall’ospedale Cardarelli di Campobasso. È stato finalmente dimesso perché dichiarato clinicamente guarito uno dei figli dell’84enne Giovanni Di Renzo che la settimana scorsa era morto a causa del Coronavirus mentre veniva trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli. Uno dei tre figli aveva mostrato i sintomi tipici del Coronavirus ed era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Fortunatamente l’uomo è potuto tornare a casa dove adesso dovrà rimanere in quarantena per i prossimi giorni quando poi verrà ripetuto il tampone.